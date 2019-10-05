Депутаты оценили желание Грузии «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией

Руководство РФ полагает, что в Грузии российским туристам угрожает опасность Фото: pixabay.com / Pixabay License

новость из сюжета Обострение ситуации между Грузией и Россией

Желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией нужно приветствовать. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Ранее о таком решении рассказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

«Заявление главы грузинского МИД является очень важным, ведь грузинский и русский народы тесно связаны между собой культурными традициями и добрососедскими отношениями», — заявил Морозов в интервью RT.

Однако конкретные шаги по развитию двусторонних отношений можно будет предпринимать, только когда грузинское руководство сменит риторику и перейдет к конструктивному взаимодействию, подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что желает скорейшей отмены запрета на прямые перелеты между двумя странами. Министр подчеркнул, что обсуждал этот вопрос в Нью-Йорке со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В свою очередь, в июле Лавров заявил, что Россия рассмотрит этот вопрос, если угроза безопасности россиян будет устранена, напоминает агентство Nation News.