Названы причины, почему россиянки мало рожают

Принимая решение о рождении ребенка каждая семья исходит из множества разных факторов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Женщины в России и других развитых странах часто не готовы иметь больше двух детей. Об этом «URA.RU» заявил директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский, комментируя призыв вице-премьера Татьяны Голиковой «больше рожать».

«Семья исходит из большого количества факторов, причем далеко не всегда только материальных, ведь раньше рожали в бедности и без всяких условий. Возможно сейчас [на это влияет] сам образ жизни и тот баланс времени, которым располагает семья. У женщин появляется масса других жизненных задач, и, как правило, достаточно прочные семьи ограничиваются двумя детьми», — пояснил эксперт.

По словам Вишневского, он ничего не имеет против призывов рожать, однако каждая семья принимает для себя решение самостоятельно и вряд ли прислушается просто к призывам.

Ранее «URA.RU» сообщало, что вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая за социальный блок, призвала молодых россиян рожать. По мнению чиновницы, цифровизация в семье не помешает рождению детей.