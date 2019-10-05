Составлен рейтинг самых популярных марок автомобилей в России

Автомобилей отечественного производства в России больше всего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самыми популярными автомобилями в России стали модели LADA. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат» после обработки данных парка легковых автомобилей в стране на 1 июля 2019 года.

«Лидирует здесь все так же седан LADA 2107 — на середину нынешнего года у нас в стране насчитывалось 1,7 млн „семерок“», — говорится в сообщении агентства. На втором месте также находится LADA 2106, таких автомобилей в стране 1,5 млн. Третье место по распространенности занимает внедорожник LADA 4×4, эксперты насчитали 1,2 млн машин такой модели.

Самыми популярными иномарками в России стали: KIA Rio (793,4 тыс.), Hyundai Solaris (766,2 тыс.) и Ford Focus (746,6 тыс.). В целом стране насчитывается более 44 млн легковых автомобилей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что разработкой облика первого российского летающего автомобиля займутся в Новосибирске. Для этого на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая будет работать над новым автомобилем в течение четырех лет, пишет агентство Nation News.