Назван город, где начнут собирать первые российские летающие автомобили

На базе Сибирского НИИ авиации имени (СибНИА) в Новосибирске создана проектная лаборатория, в которой будет представлен облик первого российского летающего автомобиля. Предполагается, что дальность его полета составит тысячу километров, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
«Сформирована проектная лаборатория перспективных летательных аппаратов. Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой („летающий автомобиль“)», — приводит сообщение фонда РИА «Новости».
Ожидается, что беспилотник сможет взлетать и садиться на 50-метровую площадку с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета автомобиля нового типа должна достигать тысячи километров, а максимальная скорость — свыше 300 км/ч. По замыслу авторов проекта, технический облик летающего автомобиля будет сформирован в течение четырех лет, в эти же сроки планируется провести первые исследования.
Ранее в компании «Яндекс» заявили о планах расширить парк беспилотных автомобилей до тысячи единиц, напоминает агентство Nation News. К концу года в тестовом режиме на дороги будут выведены 100 таких машин. Они оснащены беспилотной системой четвертого уровня, которая практически полностью исключает необходимость участия человека в управлении транспортным средством.