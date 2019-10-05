Стало известно, почему Покрас Лампас приехал в Екатеринбург тайно

Покрас Лампас проведет в Екатеринбурге несколько часов и сегодня же улетит домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Причину внезапного и тайного приезда художника Покраса Лампаса в Екатеринбург раскрыла в разговоре с «URA.RU» координатор фестиваля «Stenograffia» Анна Клец. Художник приехал в город 5 октября, чтобы изменить свой арт-объект на площади Первой Пятилетки.

«Он приехал так неожиданно, потому что решение о приезде было принято спонтанно. Мы сами не знали, получится ли у него приехать. Буквально за несколько часов выяснилось, что у него в графике есть промежуток, и он сразу прилетел в Екатеринбург. Совпало все: его свободное время, погода, наши проекты. Мы быстро сориентировались, и он здесь. Все так быстро, что уже сегодня Покрас уедет назад, как только закончит свою работу», — рассказала Клец.

Сегодня Покрас Лампас изменит «Супрематический крест» — в арт-объекте исчезнет форма креста, появятся новые линии. Так художник намерен показать, что ответственно относится к своим произведениям и не желает допускать конфликты, связанные с его искусством. «Работа не утратит своей художественной ценности, художнику важно убрать болевую точку, не допустить конфликты в городе», — отметила Клец.

Поскольку форма арт-объекта изменится, возможно, изображение получит новое название. «Это зависит от художника, ждём его решения», — отметили организаторы фестиваля «Stenograffia». После окончания работы они пообещали дать комментарий Покраса Лампаса по поводу новой работы.

В начале июля Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест», однако вскоре на часть арт-объекта по ошибке положили асфальт. Позже против «Супрематического креста» выступили православные активисты. Им не понравилось, что люди будут ходить по кресту ногами. В итоге художник принял решение изменить свое произведение.