В Чечне отреагировали на извинения рэпера Гуфа

Окружение Рамзана Кадырова не заметило ролик Гуфа Фото: therealguf, Instagram

В окружении главы Чечни Рамзана Кадырова не слышали об извинениях рэпера Гуфа (Алексея Долматова), который в интервью телеведущей Ксении Собчак назвал неприличным словом жительниц Кавказа. Об этом «URA.RU» сообщил представитель президента республики Альви Каримов.

В разговоре с корреспондентом агентства пресс-секретарь заявил, что он впервые слышит о скандале с высказыванием Гуфа. По словам Каримова, он не знаком с творчеством музыканта. «Мне рэпер Гуф неизвестен, интервью Ксении Собчак я не смотрел», — заключил он.

Ранее в разговоре с Собчак Гуф использовал в отношении представительниц чеченской и грузинской национальностей слэнговое слово «хачиха», что вызвало недовольство со стороны представителей этих народов. Позднее на своей странице в Instagram исполнитель попросил прощения у жительниц Кавказа.

В начале сентября Гуф стал главным участником другого скандала. Как напоминает телеканал 360, вместе с музыкантом Тимати (Тимуром Юнусовым) он записал и выложил на YouTube клип «Москва», который собрал более 1,5 миллиона «дизлайков». Спустя время рэперы удалили ролик, передает RT.