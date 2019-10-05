Политолог: запрет на критику Украины по российскому ТВ — шаг к передаче Донбасса Киеву

Возвращение Донбасса Украине станет ударом для патриотической повестки Москвы Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Выступление президента РФ Владимира Путина против критики в адрес Украины на российском телевидении свидетельствует о том, что Москва начала готовиться к передаче Донбасса Киеву. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По словам специалиста, возвращение Донбасса Украине станет большим ударом для патриотической повестки в России, и в Кремле хотят перестраховаться. «Чтобы это не выглядело, как предательство, в Москве должны понимать, что мы получаем взамен, отдавая Донбасс Украине. Если это происходит, как сейчас говорится в элитных кругах, ради отмены санкций, то это стыд и позор, потому что санкции не стоят такую цену. Но если мы получим глобальное потепление отношений между РФ и Украиной, то об этом уже можно поговорить», — отметил Бондаренко.

О сближении Донбасса с Киевом заговорили после подписания Россией и Украиной «формулы Штайнмайера» регулирующей конфликт в регионе. Благодаря соглашению, как уточняет телеканал 360, Донецкая и Луганская области могут получить особый статус. Кроме того, предполагается, что выборы в регионе будут проходить по украинским законам.

Ранее президент Путин выступил против критики Украины и украинцев на российских телеканалах. По мнению российского лидера, «братский народ» нельзя выставлять в невыгодном свете, передает RT. Эти слова Путина позднее прокомментировала телеведущая канала «Россия 1» Ольга Скабеева.