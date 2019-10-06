Уральский миллиардер объяснил, зачем высыпал на зрителей тысячи долларов

Игорь Рыбаков пожелал зрителям приумножить полученные деньги Фото: Илья Московец © URA.RU

Зрители Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге получили доллары от уральского миллиардера и блогера, основателя корпорации «Технониколь» Игоря Рыбакова, чтобы они смогли их приумножить в десять раз. Так Рыбаков объяснил задумку своего выступления, в конце которого он высыпал на зрителей тысячи купюр.

«Этот билет — символическая открывашка начала пути для человека, кому он достался. Я хочу, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 тысяч предпринимателей стали такими же успешными, как и я», — цитирует миллиардера 74.RU. Зрители получили 20 000 подписанных долларов с подписью и посланием Х10, что значит «приумножь в 10 раз».

По словам бизнесмена за свое выступление на форуме он заработал 200 тысяч долларов, а расходы на подготовку составили 40 тысяч долларов.

Как писало «URA.RU», Рыбаков высыпал на зрителей 20 тысяч долларов. Зрители вскочили с мест и начали подбирать купюры.

Совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков родился в Магнитогорске. Он входит в список самых богатых людей по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.