Депутат Госдумы прокомментировала допрос спецслужбами США

Депутат Госдумы Инга Юмашева не стала раскрывать содержание разговора с представителями американских спецслужб, которые вызвали ее на допрос по прибытии в Нью-Йорк. По словам Юмашевой, она сообщила о встрече с сотрудниками ФБР послу России в США.
«Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты», — приводит слова Юмашевой РИА «Новости». Допрос российского парламентария продолжался около часа, сообщал ранее сам Антонов.
По словам главы российской дипмиссии в США, Юмашева прилетела в Нью-Йорк для участия в форуме «Диалог Форт Росс». В аэропорту ее задержал сотрудник ФБР, который якобы навязывал Юмашевой общение в «неформальной обстановке». По словам Антонова, российская сторона уже направила в Госдепартамент США ноту с просьбой разъяснить ситуацию.
Юмашева в 2016 году избралась в Госдуму по федеральному списку «Единой России», после чего вошла в комитет по международным делам. До этого она работала ведущей на каналах холдинга ВГТРК.