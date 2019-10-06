Путин отказался обсуждать проблемы Зеленского

Путин не захотел говорить о положении украинского президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором находится украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом глава российского государства заявил в беседе с журналистом NBC News Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели.

«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его [Владимира Зеленского]», — процитировало РИА «Новости» ответ Путина на вопрос иностранного корреспондента о том, в каком положении оказался президент Украины.

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Во время беседы президент США упомянул Хантера Байдена, сына своего соперника, кандидата в президенты Джо Байдена. Он поинтересовался, как продвигается расследование, которое начала Украина против него. Позднее демократы начали процедуру импичмента против Трампа, обвиняя его в попытке дискредитировать политического противника.