Родственники Заворотнюк выступили с обращением к СМИ

Артистка Анастасия Заворотнюк и члены ее семьи просят не спекулировать на тему здоровья актрисы и верить только официальным источникам. С таким заявлением к СМИ обратился концертный директор артистки Стас Христов.
«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья», — заверил Христов в разговоре с ТАСС. При этом родные Заворотнюк воздерживаются от комментариев по поводу состояния здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня». Представитель артистки попросил уважать такое решение.
Ранее СМИ сообщали о том, что актриса была доставлена в частную московскую клинику. По некоторым данным, у Заворотнюк диагностирован рак головного мозга. В воскресенье в одном из telegram-каналов появилась информация о том, что артистка якобы скончалась днем ранее. Позднее слухи о ее смерти развенчала помощница актрисы.