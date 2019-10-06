Родственники Заворотнюк выступили с обращением к СМИ

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Родные Анастасии Заворотнюк попросили верить только официальным СМИФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Артистка Анастасия Заворотнюк и члены ее семьи просят не спекулировать на тему здоровья актрисы и верить только официальным источникам. С таким заявлением к СМИ обратился концертный директор артистки Стас Христов.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья», — заверил Христов в разговоре с ТАСС. При этом родные Заворотнюк воздерживаются от комментариев по поводу состояния здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня». Представитель артистки попросил уважать такое решение.

Ранее СМИ сообщали о том, что актриса была доставлена в частную московскую клинику. По некоторым данным, у Заворотнюк диагностирован рак головного мозга. В воскресенье в одном из telegram-каналов появилась информация о том, что артистка якобы скончалась днем ранее. Позднее слухи о ее смерти развенчала помощница актрисы.

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