Бунт карталинских депутатов не удался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сергей Ломовцев сложил с себя полномочия врио главы Карталинского района, несмотря на отказ депутатов райсобрания принимать его заявление об отставке. Как он сообщил «URA.RU», действия депутатов не повлияли на решение об увольнении.

«Я подал заявление „о сложении полномочий исполняющего обязанности главы на период нахождения под следствием действующего главы Сергея Шулаева“. Насколько я знаю, юридически с сегодняшнего дня я сложил с себя полномочия и не исполняю обязанности главы района», — сказал он.

Карталинское райсобрание на внеочередном заседании в пятницу отказалось принимать отставку Ломовцева, который подал заявление о сложении полномочий после того, как губернатор Алексей Текслер отозвал его из отпуска из-за срыва отопительного сезона. Фракция «Единой России» отказалась выполнять требования своего куратора, депутат ЗСО Александра Мотовилова

Этот демарш источник в администрации связал с близостью местных элит к Шулаеву, который вместе с первым замом Светланой Бровкиной были признаны виновными в махинациях с жильем для сирот.

«Райсобрание формируется из 10 депутатов горсобрания Карталов, а также по одному главе и депутату каждого из поселений. Шулаев выстроил систему так, что в райсобрание прошли практически одни только бюджетники и предприниматели, чей бизнес зависит от него лично. Эти люди боятся Шулаева, от него зависит их работа и доходы. Поэтому устраивают демарши, подобные сегодняшнему», — объяснил собеседник.