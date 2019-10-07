Историк сравнил отдых Путина и советских вождей

Владимир Путин отличается от предшественников прежде всего физической формой Фото: Официальный сайт Президента РФ

Владимир Путин отличается от предыдущих российских и советских лидеров тем, что он в свой день рождения отдыхает на природе, а не устраивает застолий. Таким мнением с «URA.RU» поделился историк, обозреватель, член Союза журналистов Леонид Млечин.

«Вообще, с Путиным сравнивать других лидеров невозможно. Потому что у нас никогда не было главы государства, который был бы в таком хорошем физическом состоянии. Ведь советские вожди выглядели плохо — пузатые, старые, безумно смешные. Дни рождения проходили одинаково: это было всегда очень официальное мероприятие, на котором присутствовали соратники. Любили отмечать с выпивкой и огромным количествам гостей», — заявил Млечин.

По словам эксперта, бывшие генсеки Юрий Андропов и Михаил Горбачев не были увлечены алкоголем, однако любили застолья. «Чем выше по партийному аппарату забирался Горбачев, тем больше единомышленников собиралось у него на празднике», — пояснил журналист. «Отличительной чертой Леонида Брежнева была любовь к подаркам. Мог запросто сказать: получил от тебя подарок, но что-то он меня не впечатлил», — заключил Млечин.

Ранее «URA.RU» писало, что Путин отправился на свой день рождения отдыхать в тайгу. Компанию главе государства составил министр обороны Сергей Шойгу, передает RNS .

Президент России Владимир Путин сегодня отмечает 67-летие. Он занимает пост главы государства с 2000 года (исключая срок Дмитрия Медведева с 2008 по 2012 год). Фактически Путин находится у власти 15 лет. Больше находился только Иосиф Сталин, который был главой СССР 24 года.