Бард Новиков расправляется в суде с экс-компаньоном: требования по долгам выросли в 12 раз

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Заседание по мере пресечения Александру Новикову. ПЕРЕЗАЛИТО. Екатеринбург, новиков александр
Сначала Александр Новиков требовал с экс-компаньона 10,2 млн рублей, но сейчас появился более крупный долгФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Уголовное дело барда Новикова

У бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова появился новый долг перед уральским бардом и предпринимателем Александром Новиковым. 4 октября Свердловский арбитражный суд включил в соответствующий реестр требования музыканта о взыскании с экс-чиновника 126 млн рублей.

В решении арбитража говорится, что в июле 2018 года Новиков дал Шилиманову в долг 50 млн рублей, срок выплаты был назначен на 16 января 2019 года. Средства так и не были возвращены, и к основному долгу со временем прибавилась неустойка в размере 76,5 млн рублей.

«Доводы должника о безденежности займа по договору от 16 июля 2018 относимыми и допустимыми доказательствами не подтверждены, — говорится в решении суда. — Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности требования, заявленного Александром Новиковым».

Михаил Шилиманов был признан банкротом 11 апреля по иску того же Александра Новикова. Изначально музыкант требовал с экс-чиновника 10,2 млн рублей. Этот долг возник при иных обстоятельствах. «URA.RU» сообщало, что в ходе разбирательств семья Шилиманова может потерять квартиру в элитном клубном доме «Тихвин».

Раньше Новиков и Шилиманов были бизнес-партнерами. Они занимались строительством жилищного кооператива «Бухта Квинс», которое привело к уголовному делу о хищении средств у пайщиков. Разбирательство по нему не двигалось, пока Новиков не исчез из материалов. В итоге Шилиманов оказался один на скамье подсудимых.

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