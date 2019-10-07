Александр Овечкин пожелал Владимиру Путину и дальше быть президентом России Фото: kremlin.ru

Хоккеист Александр Овечкин поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, и пожелал ему подольше занимать президентский пост. Поздравление опубликовано в аккаунте общественного движения Putin Team в Instagram.

«Сильный человек — это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила. Вы капитан, а за вами — сильная команда единомышленников», — заявил Овечкин. Он подчеркнул, что имя Путина знает весь мир, и сам президент является примером для «миллионов людей». Также хоккеист пожелал подольше занимать президентский пост.

Putin Team — общественное движение, которое объединяет сторонников Путина. В нее входят многие известные в России люди, а возглавляет движение сам Александр Овечкин, который создал Putin Team.

Сегодня Владимир Путин отмечает свое 67-летие. Он провел свой день рождения в тайге в компании с министром обороны России Сергеем Шойгу. Со своего отдыха он привез шишку, пишут «Невские новости». По мнению эксперта «URA.RU», Путин находится в хорошей физической форме, чем отличается от своих предшественников советского периода.