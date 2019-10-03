Зачем Текслер перекроил челябинское правительство

Таких изменений в структуре челябинского правительства не предсказывал никто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер создал в Челябинской области институт постоянно действующих территориальных представителей. Заявление об изменениях в структуре правительства региона прозвучало на совещании с министрами 3 октября.

Совещание губернатор начал с того, что констатировал запрос на перемены у населения на местах и, одновременно, инерцию (вплоть до сокрытия информации) местных властей. Разрешить противоречие в режиме «ручного» управления, по его мнению, невозможно.

Алексей Текслер не просто «уплотнил» контроль за муниципальными чиновниками, но сделал это неожиданно для всех Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Нужен механизм, который работал бы бесперебойно, как швейцарские часы. Поэтому работа с территориями будет выстраиваться по кустовому принципу, а руководство группами муниципалитетов будет доверено профессионалам в статусе заместителей губернатора. Они будут заниматься проблемами муниципалитетов каждый день, а не только когда я их посещаю. Уровень их полномочий и ресурсов будет соответствовать уровню ответственности», — сказал глава региона.

Подоплека управленческой революции проста. Едва став полноправным губернатором, Текслер вплотную столкнулся с проблемой, не решенной предшественниками — неэффективным контролем за местными властями. Несмотря на участие самого главы региона в подготовке к отопительному сезону, он начался с неприятных сбоев. Самой яркой стала ситуация в Карталинском районе, где главу показательно вызвали из отпуска и затем отправили в отставку. Почти одновременно часть Верхнего Уфалея на несколько дней осталась без водоснабжения: Текслер узнал об этом из соцсетей, а не от главы Веры Усковой, и отправил в город главу областного минстроя. Но это примеры управления в ручном режиме, эффектные, но не способные переломить тенденцию.

Поэтому была создана система работы с территориями, объясняет источник. Наверху пирамиды стоит новый политический замгубернатора — приехавший из Мурманска Анатолий Векшин. Ниже, как выразился Текслер — «территориальные представители с профессиональным бэкграундом» — экс-председатель гордумы Челябинска Станислав Мошаров и кадровик областного правительства Евгений Голицын. Оба разбираются в работе муниципальных властей и нюансах взаимодействия с областными чиновниками.

Мошаров после отказа от поста спикера намекнул, что «получил предложение от губернатора», но успешно сохранил в секрете его суть — в итоге поднявшись до вице-губернатора. Голицын вице-губернатором остался — ранее он совмещал посты руководителя аппарата губернатора и общее кураторство внутренней политики в области. Первая должность упразднена (функционал передан соратнику губернатора Виктору Мамину), вторую также занял сослуживец Текслера.

Муниципальных «кустов» будет два: южные районы области и север (главным образом горнозаводская часть). Между «наместниками» их еще не распределили. Магнитогорск и Челябинск с городом-спутником Копейском остаются в прямом ведении областных властей.

Общее руководство внутренней политикой переходит к сослуживцу Текслера — Анатолию Векшину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На вопрос, который мучил всех присутствующих, Текслер ответил в конце заседания. «У института моих представителей будет минимальный аппарат, они будут работать с каждым из вас. Все министерства должны полноценно работать с вновь назначенными вице-губернаторами в части формирования планов развития муниципалитетов. За отраслевиками приоритеты, их нужно сбалансировать. Важная задача: определение новых возможностей, точек роста. Представители проедут и пройдут ногами не просто каждый муниципалитет, а каждое поселение, вникнут в каждую ситуацию. Что касается вопросов внутренней политики, координировать работу новых вице-губернаторов будет Векшин», — добавил глава региона.

«Сегодня территории практически неуправляемы, а местные князьки „дербанят“ их с местными же авторитетами. Когда одни сидят в холодных квартирах, а другие у теплого моря — это угроза социальной и экономической стабильности, — заявил „URA.RU“ политолог Андрей Лавров. — Установка прекратить этот беспредел дана всем новым губернаторам. Голицын и Мошаров в этой модели станут отличными „руками“ Векшина».

Евгений Голицын (крайний слева) остался вице-губернатором, а экс-спикер челябинской гордумы Станислав Мошаров (второй слева) стал им Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аналогичная система работает с середины 1990-х в Свердловской области. Регион разделен на пять управленческих округов: их руководители контролируют ситуацию в территориях, спускают оперативные указание региональной власти и доносят информацию с мест до областных руководителей. Система управленческих округов не только ускоряет коммуникацию между властями, но и удобна для работы на крупных выборах, сообщает источник «URA.RU» в аппарате свердловского губернатора. По его словам, вице-губернатор по политическим вопросам Сергей Бидонько, заступая на должность в 2018 году, оценил эту систему.

Источник «URA.RU» в правительстве области на примере с коммунальным ЧП в Верхнем Уфалее объяснил, как будут взаимодействовать вице-губернаторы. «Текслер узнал об аварии из соцсетей. Дал поручение своему заму Сергею Шалю решить проблему. Тот отправил в город министра строительства и инфраструктуры Виктора Тупикина. Теперь о проблеме в муниципалитете должны сигнализировать Голицын и Мошаров. После чего губернатор по той же схеме через Шаля и Тупикина решает вопрос, если местный глава не в состоянии справиться сам», — говорит собеседник.

Первой задачей «наместников» станет разработка «пятилеток» для городов и районов с перечнем главных проблем и «ключевых показателей эффективности». Им же придется «вести» исполнение разовых поручений губернатора и отвечать за исполнение нацпропроектов. Как заявил «URA.RU» Голицын, акцент будет сделан на программы социально-экономического развития территорий, чтобы не было перекосов. «Наша зона полномочий — это организационные вопросы. Отраслевые замы и министры остаются на местах, пересечений с ними нет», — добавил чиновник.