Опубликована переписка одной из сестер Хачатурян с «главным защитником отца»

Следователи приобщили к уголовному делу переписку племянника Михаила Хачатуряна Арсена с одной из сестер Хачатурян — Ангелиной. Согласно сообщениям, молодой человек знал об издевательствах отца над дочерьми. Фрагмент переписки от 2 марта 2018 года опубликован на сайте «Комсомольской правды».
В послании Ангелина Хачатурян рассказывает об очередном избиении. «Что он сделал? Что творит?», — пишет Арсен Ангелине, уточняя, чем отец ее так ударил. «Ну вот так вот и живем. Ключами, — отвечает Ангелина. «И что он часто такой ****** [ерундой] страдает?» — спрашивает Арсен. «Каждый день. Не было дня, чтобы он спокойно себя вел», — отвечает девушка.
Сейчас адвокат сестер полагает, что племянник Михаила Хачатурян, как и другие родственники, дают ложные показания умышленно, чтобы обелить свою семью. «Они явно сговорились и делают вид, что ничего не знали об издевательствах над девочками», —заявил адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер. Ранее Арсен Хачатурян неодкратно выступал в защиту убитого родственника и называл его «святым человеком».
Первое видео с издевательствами Михаила Хачатуряна над дочерьми появилось 30 сентября. На записи бизнесмен накричал на них за то, что те съели слишком много конфет. Позже стало известно об убийстве многодетного отца. Трех его дочерей — Марию, Ангелину и Кристину — задержали по подозрению в убийстве. Обвиняемые заявили, что терпели издевательства над собой в течение нескольких лет. Позже экспертизы подтвердили их самооборону, передает НСН.