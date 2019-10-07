Губернатор Текслер решил, кто будет выбирать мэров Челябинска и Златоуста

Челябинский губернатор Алексей Текслер назначил членов конкурсных комиссий по выборам глав областного центра и города Златоуста. Соответствующие распоряжения появились 7 октября на портале официальной и деловой информации.
Так, со стороны региональных властей в комиссию по выборам мэра Челябинска войдут депутат заксобрания Александр Мотовилов, замначальника управления внутренней политики Алексей Титаев и замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Алексей Фартыгин. Еще четыре человека войдут в конкурсную комиссию со стороны челябинской городской думы.
Для Златоуста аналогичные функции будут исполнять политический вице-губернатор Анатолий Векшин, вице-спикер Заксобрания Анатолий Брагин, глава управления внутренней политики правительства области Виталий Шиков и замруководителя аппарата губернатора Фартыгин. Со стороны города в комиссию делегированы зампред горсобрания Марат Сафиев, а также депутаты Александр Романов и Марина Упит, которая также возглавляет Общественную палату Златоуста.
Челябинск после досрочной отставки Владимира Елистратова временно возглавляет первый вице-мэр Наталья Котова. Конкурс на пост мэра в Златоусте был объявлено после того, как по настоянию губернатора Алексея Текслера и местных жителей также досрочно уволился Вячеслав Жилин.