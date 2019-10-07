06 октября 2019
05 октября 2019
04 октября 2019

Губернатор Текслер решил, кто будет выбирать мэров Челябинска и Златоуста

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
«Основная задача — провести качественный отбор претендентов», — заявил Алексей Текслер.Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Челябинский губернатор Алексей Текслер назначил членов конкурсных комиссий по выборам глав областного центра и города Златоуста. Соответствующие распоряжения появились 7 октября на портале официальной и деловой информации.

Так, со стороны региональных властей в комиссию по выборам мэра Челябинска войдут депутат заксобрания Александр Мотовилов, замначальника управления внутренней политики Алексей Титаев и замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Алексей Фартыгин. Еще четыре человека войдут в конкурсную комиссию со стороны челябинской городской думы.

Для Златоуста аналогичные функции будут исполнять политический вице-губернатор Анатолий Векшин, вице-спикер Заксобрания Анатолий Брагин, глава управления внутренней политики правительства области Виталий Шиков и замруководителя аппарата губернатора Фартыгин. Со стороны города в комиссию делегированы зампред горсобрания Марат Сафиев, а также депутаты Александр Романов и Марина Упит, которая также возглавляет Общественную палату Златоуста.

Челябинск после досрочной отставки Владимира Елистратова временно возглавляет первый вице-мэр Наталья Котова. Конкурс на пост мэра в Златоусте был объявлено после того, как по настоянию губернатора Алексея Текслера и местных жителей также досрочно уволился Вячеслав Жилин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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