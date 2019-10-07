Захарова объяснила, чем Трамп отличается от своих предшественников

Мария Захарова считает, что только Трамп называет своими словами вещи, которые делали его предшественники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о намерении уничтожить экономику Турции в случае, если он расценит ее действия «выходящими за рамки». Своим мнением Мария Захарова поделилась в Facebook.

«Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники», — написала Мария Захарова, комментируя громкое заявление Трампа.

Ранее Дональд Трамп объявил о намерении «стереть с лица земли» экономику Турции, если он «при всей своей огромной и непревзойденной мудрости» сочтет выходящим за рамки действия этого государства. Также американский лидер призвал США выйти из «бесконечных войн», отметив, что теперь с ситуацией в Сирии должны справляться Турция, Россия и ряд других государств. Однако эксперты назвали заявление президента США лукавством.