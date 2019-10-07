Власти Южной Осетии решили подарить Путину улицу на день рождения

В столице Южной Осетии появится улица, названная в честь президента России Владимира Путина. Таким образом власти республики решили поздравить российского лидера с днем рождения.
«Одна из красивейших улиц Цхинвала будет носить с сегодняшнего дня имя президента России Владимира Путина. Это решение принято в день рождения главы российского государства», — заявил мэр Цхинвала Алан Кочиев изданию «РЕС». По словам градоначальника, решение о переименовании улицы поддержала соответствующая комиссия при мэрии Цхинвала. Ранее улица, которая теперь будет носить имя Путина, называлась Московская. Она считается одной из главных и центральных в городе.
В популярных югоосетинских пабликах в соцсетях жители республики с радостью восприняли эту новость, оставляя к ней лишь положительные комментарии. Жителей Цхинвала не пугает даже то обстоятельство, что теперь им придется заново оформлять многие документы в связи с переименование одной из центральных улиц города в честь Путина.
7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер проведет день рождения «на природе» со своими близкими людьми, напоминает «