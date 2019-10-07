Власти Южной Осетии решили подарить Путину улицу на день рождения

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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир, арктический форум
В честь Владимира Путина теперь называется улица в центре ЦхинвалаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В столице Южной Осетии появится улица, названная в честь президента России Владимира Путина. Таким образом власти республики решили поздравить российского лидера с днем рождения.

«Одна из красивейших улиц Цхинвала будет носить с сегодняшнего дня имя президента России Владимира Путина. Это решение принято в день рождения главы российского государства», — заявил мэр Цхинвала Алан Кочиев изданию «РЕС». По словам градоначальника, решение о переименовании улицы поддержала соответствующая комиссия при мэрии Цхинвала. Ранее улица, которая теперь будет носить имя Путина, называлась Московская. Она считается одной из главных и центральных в городе.

В популярных югоосетинских пабликах в соцсетях жители республики с радостью восприняли эту новость, оставляя к ней лишь положительные комментарии. Жителей Цхинвала не пугает даже то обстоятельство, что теперь им придется заново оформлять многие документы в связи с переименование одной из центральных улиц города в честь Путина.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер проведет день рождения «на природе» со своими близкими людьми, напоминает «Царьград». Накануне праздника глава государства прогулялся по тайге в компании министра обороны России Сергея Шойгу. В Туве дети выстроились в огромное сердце, чтобы поздравить российского президента.

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