Власти Южной Осетии решили подарить Путину улицу на день рождения

В честь Владимира Путина теперь называется улица в центре Цхинвала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В столице Южной Осетии появится улица, названная в честь президента России Владимира Путина. Таким образом власти республики решили поздравить российского лидера с днем рождения.

«Одна из красивейших улиц Цхинвала будет носить с сегодняшнего дня имя президента России Владимира Путина. Это решение принято в день рождения главы российского государства», — заявил мэр Цхинвала Алан Кочиев изданию «РЕС». По словам градоначальника, решение о переименовании улицы поддержала соответствующая комиссия при мэрии Цхинвала. Ранее улица, которая теперь будет носить имя Путина, называлась Московская. Она считается одной из главных и центральных в городе.

В популярных югоосетинских пабликах в соцсетях жители республики с радостью восприняли эту новость, оставляя к ней лишь положительные комментарии. Жителей Цхинвала не пугает даже то обстоятельство, что теперь им придется заново оформлять многие документы в связи с переименование одной из центральных улиц города в честь Путина.