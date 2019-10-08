Опубликован антирейтинг городов России с самыми плохими дорогами

Дороги в Кургане признаны одними из худших в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Васильев совместно с общественниками составил список российских городов с самыми плохими дорогами. В рейтинге оказались сразу несколько городов Урала.

«Неудовлетворительные оценки за качество дорог получили Ярославль, Владивосток, Смоленск. В этих городах множество ям на дорогах. Также плохая ситуация в таких городах, как Курган, Йошкар-Ола, Чита, Киров, Курск и Калуга. Дороги там тоже получили «двойки», — рассказал парламентарий ТАСС. Среди причин плохого качества дорог, по мнению депутата Васильева, — недостаток финансирования и отсутствие профессиональных подрядчиков. Ранее также появлялись претензии к дорогам Челябинска, однако на данный момент столица Южного Урала в антирейтинге не фигурирует.

Лидерами рейтинга лучших дорог России, по оценке Васильева, стали Казань, Тюмень и Барнаул. Он добавил, что «пятерки» за качество дорог получили Ставрополь, Белгород, а также Пермь и Екатеринбург. Последние два города, по словам депутата, значительно улучшили свои позиции в рейтинге.

Также «URA.RU» сообщало о том, что Тюмень была официально признана абсолютным лидером рейтинга российских городов с лучшими дорогами по итогам 2018 года. Наиболее низкие оценки тогда получили Саратов, Рязань и Владивосток. Челябинск в лидерах антирейтинга худших дорог страны до этого никогда не фигурировал.