На работу в правительство Ямала перешла бывшая помощница главы Чувашии

Новый сотрудник вошел в состав управления по работе со СМИ Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Бывший помощник главы Чувашии Надежда Белова стала замглавы управления по работе со СМИ департамента внутренней политики правительства ЯНАО. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Надежда Белова — экс-помощник главы Чувашии, отвечавшая за проекты внутренней политики, работу со СМИ и интернет», — сообщил источник. Она, как и начальник управления информационной политики в правительстве ЯНАО Кирилл Истомин, лауреат конкурса «Лидеры России», только по Поволжью.

Получить оперативный комментарий от Истомина не удалось. Он не ответил на звонки корреспондента «URA.RU».

По информации из открытых источников, Надежда Белова начинала карьеру на телевидении в Чувашии, а позже руководила проектами в сфере коммуникаций в Москве. Вернувшись в Чувашию в 2014 году, работала на государственной службе, а затем возглавила службу маркетинга коммерческой организации. Образование Белова получила по программе «Управление проектами и программами» факультета государственного и муниципального управления РАНХиГС. Также окончила Чувашский государственный университет по специальности «Журналистика».

Ранее «URA.RU» сообщало о стартовавшей медиареформе на Ямале, которую запустил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Сначала процессы по оптимизации и объединению начались в окружных и муниципальных СМИ. Позже прошла реструктуризация пресс-службы губернатора ЯНАО. Вслед за этим начальником управления информационной политики в департаменте внутренней политики ЯНАО был назначен Кирилл Истомин, который помогал главе Курганской области Вадиму Шумкову на последних выборах.