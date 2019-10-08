Соловьев ответил, зачем Гребенщиков написал скандальную песню

Владимир Соловьев отметил, что ему нравится раннее творчество Гребенщикова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что музыкант Борис Гребенщиков выпустил песню «Вечерний М», чтобы «хайпануть» или заработать. Об этом журналист рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».

«Это его представление — хайпануть или чуть-чуть заработать. Мне показалось, что нехорошо так обижать коллегу. Потому что, если вы набираете в интернете „вечерний“, то очевидно, какие программы выскакивают», — высказался Соловьев. Он отметил, что ему нравится раннее творчество Гребенщикова, однако новая песня представляет собой «частушку».

Соловьев рассказал, что не принимает песню «Вечерний М» на свой счет. «У меня что, мания величия? Кто я такой, чтобы великий Гребенщиков обо мне писал?» — удивился телеведущий. Также журналист подчеркнул, что хорошо относится к Ивану Урганту. Соловьев отметил, что не против, чтобы он бросал шутки в его сторону, если это поднимет Урганту рейтинг и поможет раскрутиться.

В песне «Вечерний М» музыкант высмеял телевизионных пропагандистов. Ведущий Иван Ургант в своей передаче на «Первом канале» пошутил, что композиция могла быть посвящена коллеге с другого канала, работающем еще и на радио. Таким образом Ургант намекнул на Соловьева, передает телеканал 360. В свою очередь тележурналист посчитал, что в песне говорится об Урганте. Соловьев пообещал защитить своего коллегу от незаслуженных нападок.