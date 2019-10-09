В Зауралье вдова оказалась заложницей банка из-за кредитов мужа

Семья бизнесмена готова платить по кредитам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вдова погибшего в страшной аварии бизнесмена из Шадринска пожаловалась, что на кредиты, которые брал ее муж, банки начисляют пени. При этом в право наследования женщина вступить еще не успела.

«Родственники не отказываются платить кредит, но за полгода, которые они будут ждать право на наследство, набежит значительная сумма», — рассказал о ситуации правозащитник Александр Андрюков. Он уточнил, что у погибшего осталось два кредита на общую сумму около 1,5 млн рублей, один из них — в Сбербанке. «Вдова, как только немного пришла в себя, сходила в банк, но там не захотели идти ей навстречу и предоставлять какие-либо рассрочки», — рассказал правозащитник. Он добавил, что женщине теперь придется одной растить маленькую дочь. Андрюков уточнил, что это не первое подобное обращение к нему.

Однако в банке ситуацию видят иначе. «Вдова может обратиться в любой офис Сбербанка со свидетельством о смерти супруга. Сотрудники примут свидетельство и создадут письменное обращение, в дальнейшем статус обращения можно отследить по его номеру на сайте sberbank.ru», — прокомментировали «URA.RU» в курганском отделении Сбербанка. Здесь также напомнили, что смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору: наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению. «Пени не начисляются за время, необходимое для принятия наследства (6 месяцев, согласно ст. 1154 ГК РФ)», — в то же время заверили в банке.