«Люди Путина» дали оценку национальному вопросу в ХМАО

80% россиян называют отношения между людьми разных национальностей доброжелательными Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Положительную оценку уровню межнациональных отношений в РФ в целом и в частности — в Югре на полях всероссийского форума национального единства дал заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

«Сегодня почти 80% россиян называют отношения между людьми разных национальностей доброжелательными и благополучными», — приводит слова политика сайт департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа. Магомедов также уточнил, что буквально несколько лет назад таких жителей в России было чуть больше 50%.

При этом, по мнению Магомедова, достичь положительного сдвига удалось и в Югре. «Социологические исследования показывают, что жители округа проблемы, которые касаются межнациональных отношений, ставят на 10-15 место», — заключил он, уточнив, что в этом есть заслуга работы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.