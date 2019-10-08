Недовольные укрупнением школ пермяки пригрозили губернатору протестом, «какого давно не видели»

Пермяки пригрозили губернатору устроить протест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители села Сосново близ города Чайковский (Пермский край) пригрозили главе Прикамья Максиму Решетникову протестом, «какого давно не видели». Это произойдет в случае, если губернатор не остановит процесс оптимизации школ. Обращение опубликовано в соцсетях. В нем родители выпускников заявили, что «экономических и организационных обоснований» объединения школ им не представили, а директора школы «обманом вышвырнули».

«Все наше село Сосново в состоянии шока от того, что произошло со школой в процессе так называемой „оптимизации“. Мы требуем срочного вмешательства и отмены объединения школ. Если не будет никакой реакции, вы получите такой протест, какого давно не видели в Пермском крае», — указано в обращении. В результате укрупнения своей работы лишились директор сельской школы, а также учитель и воспитатели детсада.

Начальник управления образования администрации Чайковского Елена Остренко в беседе с корреспондентом «URA.RU» подтвердила планы по укрупнению образовательных учреждений. Она заявила, что у родителей школьников нет повода для беспокойства, поскольку «доступность образования при этом ухудшена не будет».

Чиновница добавила, что под сокращение в результате оптимизации, попало лишь два воспитателя детсада. С директором школы договор расторгнут по инициативе образовательного учреждения. Еще одна учительница уже на пенсии, она сама написала заявление на увольнение. «URA.RU» писало, что процесс укрупнения образовательных учреждений в крае вызвал волну возмущения жителей. В Березниках из-за этого устроили митинг, в Перми подали иск против администрации города, а в Краснокамске написали обращение на имя президента России.