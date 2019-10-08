Соловьев обругал звездного журналиста, заподозрившего его в «распаде личности»

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев вновь упомянул своего давнего оппонента из ЛондонаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев назвал критиковавшего его журналиста Олега Кашина «деградантом». Такое заявление он сделал в интервью «Комсомольской правде».

Сначала в беседе с сотрудником «КП» Романом Головановым Соловьев сделал вид, что вообще не знает, кто такой Кашин. После того, как интервьюер уточнил, что речь идет об известном российском публицисте, проживающем сейчас в Лондоне, телеведущий заявил, что Кашин ему «не интересен».

«Ну, пусть он в Лондоне и находится. А мне он вообще не интересен. Единственное, чем он был интересен, это скоростью деградации. А если мы будем рассматривать каждого деграданта и его точку зрения, мы на этом потеряем слишком много времени», — отметил Соловьев.

Ранее Кашин не раз жестко критиковал Соловьева. Как писало «URA.RU», в сентябре журналист в прямом эфире радио «Комсомольская правда» заявил о том, что, по его мнению, скандальные высказывания телеведущего о блогере Юрии Дуде являются «безумием», «потоком сознания» и свидетельством явного «распада личности». На эти слова Кашина Соловьев тогда никак публично не отреагировал.

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