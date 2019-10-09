08 октября 2019

Раскрыта схема, как в Чечне узнают о каждом оскорблении в адрес Кадырова

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Власти Чечни отслеживают все оскорбления в адрес Рамзана Кадырова и жителей республикиФото: Владимир Андреев © URA.RU

У властей Чечни есть налаженный механизм мониторинга оскорблений в адрес жителей республики и ее главы Рамзана Кадырова. С помощью отработанной схемы чеченские власти легко отслеживают негативные высказывания в публичном пространстве и заставляют их авторов приносить извинения. Такое предположение высказал старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Об этом специалист заговорил, комментируя скандал с рэпером Гуфом: в интервью телеведущей Ксении Собчак музыкант назвал женщин кавказских национальностей неприличным словом, а уже спустя два дня выступил с извинениями в соцсетях. «Мне кажется, есть довольно активный мониторинг относительно негативных высказываний о Чечне, чеченцах и Кадырове в публичном пространстве, и есть уже налаженная система реагирования», — сказал Ярлыкапов в беседе с изданием «Кавказский узел».

Эксперт предположил, что со стороны властей Чечни была «непубличная реакция» на громкие слова Гуфа. По мнению Ярлыкапова, рэперу передали, что руководство республики недовольно его высказываниями, после чего он и записал видео с извинениями.

В конце прошлой недели Гуф (Алексей Долматов) попросил прощения у жительниц Кавказа за то, что назвал их оскорбительным словом. В беседе с Ксенией Собчак рэпер, как напоминает телеканал 360, заявил: «Мне хачухи нравятся». Уже через несколько дней исполнитель записал видео, в котором извинился перед «всеми людьми Кавказа, особенно, чеченским народом», передает агентство Nation News. В разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что не слышал о скандале с участием Гуфа.

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