Звезда ТНТ, учившийся на Урале, пожаловался на поборы в КВН

Нурлан Сабуров рассказал, что за выступления в КВН нужно платить Фото: аккаунт в Instagram Нурлана Сабурова

За участие в лиге КВН участникам приходится платить. Об этом в интервью Юрию Дудю рассказал стендап-комик Нурлан Сабуров, который раньше выступал в команде КВН Уральского федерального университета (УрФУ).

«Чтобы рассмешить людей, тебе нужно заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег <…> Потом все эти деньги понятно кому уходят», — заявил Сабуров. Юморист назвал такую систему странной. По его мнению, всё должно быть наоборот — зрители должны платить комикам за выступления.

Сабуров выступал за университетскую команду «Имени первого», когда учился в УрФУ в Екатеринбурге. В данный момент выступления комика можно увидеть в проекте Stand Up на ТНТ, а также на YouTube-шоу «Что было дальше?».

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