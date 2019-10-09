Чернецкому доверили принимать решения по самым острым строительным проектам в Екатеринбурге

Аркадий Чернецкий был главой Екатеринбурга с 1992 по 2010 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов расширил состав архитектурно-градостроительного совета при главе региона Евгении Куйвашеве. 8 октября был опубликован указ, по которому в орган вошли сенатор Аркадий Чернецкий и глава департамента архитектуры Екатеринбурга Алексей Храмов.

Также Орлов внес в формальные уточнения в положение о совете. «Настоящий указ опубликовать на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области», — говорится в документе.

Градсовет при губернаторе рассматривает и одобряет ключевые строительные проекты региона. В него входит более 30 политиков и архитекторов. Последний раз совет собирался в сентябре 2018 года, когда согласовал строительство собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Напомним, стройка храма в итоге была отменена из-за несанкционированных митингов. Сейчас в Екатеринбурге готовится голосование по выбору нового места для религиозного сооружения.