Пермские власти придумали, как снимать в регионе больше фильмов

Кинематографисты смогут компенсировать до половины понесенных затрат Фото: Официальный сайт фильма «Тобол»

Пермские власти решили субсидировать кинематографистам часть затрат, чтобы повысить объем снимающихся в регионе фильмов. Конкурс на отбор получателей субсидий из краевой казны объявило минкультуры Пермского края. Главное условие — съемки должны проходить на территории региона, говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

«Провести конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета Пермского края юридическим лицам на возмещение затрат в связи с производством национальных фильмов на территории Пермского края», — отмечается в тексте документа. Отбор конкурсантов завершится 30 октября.

Предполагается, что кинематографистам компенсируют до 50% понесенных на съемки фильмов затрат. Деньги можно получить на строительство декораций, зарплату артистов массовки, питание и транспорт. В сентябре на заседании краевого правительства губернатор Прикамья Максим Решетников подписал документ о создании для этого специальной кинокомиссии. В ее состав вошли режиссеры Павел Лунгин и Борис Караджев, президент фестиваля документального кино «Флаэртиана» Павел Печенкин, директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов.

«URA.RU» писало о том, что в Пермском крае велись съемки фильма по роману пермского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы». В прошлом году кинематографисты работали в Прикамье над лентой «Зулейха открывает глаза». Также стало известно о том, что на территории региона снимут вторую часть фэнтези-фильма «Последний богатырь». Кроме того здесь снимают один из самых популярных российских ситкомов последних лет «Реальные пацаны».