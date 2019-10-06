Продолжение сказки «Последний богатырь» продюсер Disney решил снимать в Прикамье

Продолжение сказки снимут на уральских скалах Фото: постер фильма «Последний богатырь»

В Пермском крае пройдут съемки второй части фэнтези-фильма «Последний богатырь». Как пояснил продюсер компании Disney в России, режиссер Владимир Грамматиков, речь идет о той части фильма, где действие происходит зимой.

Съемочная группа, по словам Грамматикова, прибудет в Прикамье в декабре. Планируется, что там запишут сцены на скалах, сообщает Nation News. Кроме того, часть фильма будет сниматься в специально построенном сказочном деревянном городе в Подмосковье, также планируется экспедиция в Сочи.

Продолжение сказочного фильма выйдет в прокат к концу декабря 2020 года. «Последний богатырь» вышел на большие экраны в 2017 году. Сказка рассказывает о том. как простой парень из современной Москвы попал в страну Белогорье, в которой обитают герои русских сказок, в том числе богатыри и колдуньи, с которыми Ивану предстоит сразиться.