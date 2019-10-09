Блогер Варламов объяснил, как депутат из Екатеринбурга попал в «ловушку бомжа»

Александр Колесников ранее заявил, что скверы являются «рассадником» преступности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Илья Варламов раскритиковал депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова за слова о лишних тратах на парки и скверы. По его словам, уральский политик попал в «ловушку бомжа».

«Обычно, когда стоит задача решить вопрос бездомных, наркоманов, алкашей, гопников, предлагается ухудшить городскую среду настолько, чтобы всяким маргинальным элементам в ней было просто некомфортно находиться», — написал Варламов на своей странице в «Живом журнале». По его словам, такой способ решить проблему и является «ловушкой бомжа», так как в результате ситуация на улицах только ухудшится — «бомжу, алкашу, гопнику и т. д. совершенно всё равно, в каких условиях находиться».

Варламов считает, что именно в такую «ловушку» попал екатеринбургский депутат Колесников. Блогер привел аргумент депутата против траты средств на парки и скверы, которые он назвал «рассадником» наркомании и преступности. «Печально, но Екатеринбургу опять достался депутат, который совершенно ничего не понимает в том, как устроена жизнь города. Сейчас он призывает радикально ухудшить городскую среду, прогнав из парков и с улиц всех приличных людей», — заключил Варламов. Он отметил, что зеленые пространства в городе нужно благоустраивать — в том числе, для повышения безопасности.

Ранее Колесников заявил, что он «категорически против траты денег на парки и скверы». «Это рассадник наркомании и преступности! Запросите статистику полиции, чтобы убедиться в этом», — сказал депутат.