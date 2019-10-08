Благоустройство ЦПКиО должно завершиться уже через неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти 20 млн рублей выделит бюджет Курганской области на благоустройство Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане вместо запланированных ранее 13,3 млн. Постановление правительства региона об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Цель межбюджетного трансферта, согласно постановлению, — социально-экономическое развитие столицы Зауралья в 2019 году. Он также предусматривает выделение 52 млн рублей на благоустройство набережной реки Тобол — эта сумма не изменилась.

Благоустройство ЦПКиО должно завершиться уже через неделю — 15 октября. Подрядчику, челябинской компании «ПаруйрСтрой» с нулевой прибылью и одним сотрудником в штате, необходимо заменить в парке старый асфальт, плитку, бордюры и выполнить работы по озеленению. К благоустройству, которое должно было стартовать в начале сентября, приступили лишь в октябре. Сейчас в парке перегорожены тротуары, выкопаны траншеи, установлена часть бордюров, но ни одного работника не видно, передает корреспондент «URA.RU». Курганцы прогуливаются и занимаются спортом прямо на месте, где должны проходить работы.

Получить комментарии гендиректора «ПаруйрСтрой» Саргиса Варданяна «URA.RU» не удалось — он не ответил на звонок по имеющемуся в распоряжении редакции номеру телефона. В пресс-службе мэрии Кургана пообещали рассказать, на какие цели будут направлены дополнительные деньги, и прокомментировать ход работ в ЦПКиО позже.

Ранее «URA.RU» сообщало, что правительство Ямала выделит 350 млн рублей на социально-экономическое развитие Курганской области. Из них 50 млн планируется направить на благоустройство ЦПКиО в Кургане.

Курганцы прогуливаются по дорожкам парка, где должен идти ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Застать в ЦПКиО рабочих не удалось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вместо ремонта в парке проходят массовые мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спортплощадки в ЦПКиО пользуются спросом несмотря на ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К спортплощадкам курганцы пробираются через препятствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU