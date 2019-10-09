Уральский депутат Госдумы: дело пермского экс-чиновника, расстрелявшего собак, могут замять

Уральский депутат Госдумы Владимир Бурматов не исключил, что уголовное дело в отношении бывшего пермского экс-чиновника, который застрелил охотничьих собак, могут замять. Об этом он написал на личной странице в Instagram.
«С учетом статуса экс-чиновника, возможными попытками „замять“ дело, оказать давление на следствие, я направил депутатский запрос в прокуратуру [Пермского] края с просьбой взять расследование уголовного дела на контроль и информировать меня о результатах», — написал Бурматов.
В сентябре стало известно, что экс-замминистра промышленности и предпринимательства Пермского края Виктор Усенко расстрелял четырех охотничьих лаек. Инцидент произошел в охотхозяйстве «Глухарь» Горнозаводского района, владельцем и директором которого является бывший чиновник.
Владелец собак, Ярослав Баронников, пояснил «URA.RU», что Усенко не понравился лай собак, которые мешали ему охотиться. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.