Подпольный крематорий в Кургане создан при участии судимого замгубернатора

Кто жег отходы на окраине Кургана, установят силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К созданию скандального курганского предприятия ООО «Центр утилизации местных отходов» («ЦУМО»), который специализируется на уничтожении медицинских отходов, имела отношение бывший замгубернатора по социальным вопросам Марина Калугина (осуждена за злоупотребление должностными полномочиями и незаконную предпринимательскую деятельность). О этом «URA.RU» сообщил директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов.

Он отметил, что проблему с утилизацией медотходов в Кургане не решали долгие годы. По словам Завьялова, «ЦУМО» создавался еще во время работы бывшего замгубернатора по соцвопросам Калугиной. «Еще тогда врачи заявляли, что ЦУМО с объемами не справится. Изначально это была афера», — подчеркнул собеседник. Он не исключил, что где-то поблизости будут найдены захоронения останков тел.

На месте ЧП работают силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению Завьялова, объемы утилизации «ЦУМО» легко сравнить реальными объемами отходов, которые им поступали. «Куда смотрели надзорные органы? Либо у нас надзорная система некомпетентна, либо участвует в преступной схеме», — заявил Завьялов. Руководитель «ЦУМО» Андрей Мальков сказал «URA.RU», что находится за пределами Кургана и еще не разобрался в ситуации.

Историей с подпольным крематорием в Кургане заинтересовалась прокуратура и другие контрольные ведомства. Возбуждено уголовное дело. На деятельность предприятия неоднократно жаловались курганцы, к делу подключался ОНФ. Калугина известна тем, что сбежала из зала суда во время приговора вместе с супругом.