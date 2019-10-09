На территорию никого не пускают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане оцепили территорию подпольного крематория на ул. Омской, где уничтожали медицинские отходы. После сообщений о том, что в печи жгли фрагменты человеческих тел, к делу активно подключились силовики, передает корреспондент «URA.RU».

«Межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по Курганской области и полиции организовано проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будет принят весь комплекс мер, направленных на установление обстоятельств размещения отходов и лиц к этому причастных», — сообщили в прокуратуре.

Раньше территория принадлежала полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возле заброшенных зданий, где нелегально сжигались отходы, дежурят несколько полицейских. В здании работает съемочная группа, однако местных журналистов на территорию не пускают. Также на месте происшествия замечена машина с силовиками с иногородними номерами.

Представители прокуратуры не подтвердили информацию об обнаружении в крематории фрагментов человеческих тел. «Это лекарственные препараты и другие медицинские отходы», — подчеркнула пресс-секретарь ведомства Мария Мельникова. Примечательно, что на территории крематория раньше располагалось ГУП «Строительно-монтажное управление УВД».