Стало известно, какое количество россиян могут позволить себе ипотеку

В январе—августе банками было выдано 788 тысяч ипотечных кредитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Воспользоваться ипотекой на текущий момент может лишь треть россиян, заявила во время пленарного заседания Госдумы аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. По словам Орловой, ипотека не должна являться единственным инструментом улучшения жилищных условий в России.

За прошлый год закредитованность населения выросла на пять процентов и сейчас составляет 28%. Именно поэтому позволить себе ипотеку могут только 30% жителей страны, подчеркнули в Счетной палате. Также Орлова сообщила, что в январе—августе 2019 года банки выдали 788 тысяч ипотечных кредитов, передает РИА «Новости».

«Чтобы исполнить показатели, заложенные в нацпроект [„Жилье и городская среда“], за оставшиеся четыре месяца, нужно выдавать 193 тысячи ипотечных кредитов в месяц, что почти в два раза больше», — добавила Орлова.

Как писало «URA.RU», ранее с данными, похожими на выводы Счетной палаты, выступил Центробанк. Как следует из доклада регулятора «Жилищное строительство», ипотеку могут позволить себе 27 до 35% российских семей. Если в семье трое и более детей, такая возможность сохраняется только у 5% семей.