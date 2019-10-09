Сотрудник прикамского интерната пытался задушить подопечного

Сотрудник Кизеловского психоневрологического интерната (Пермский край) набросился на подопечного и пытался его задушить, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что избежать наступления тяжких последствий удалось благодаря вмешательству других работников учреждения.
«7 октября в интернате произошел инцидент. Подопечного чуть не задушил сторож Виталий», — пояснил «URA.RU» инсайдер. В прокуратуре Кизела данную информацию подтвердили. «Действительно, такое обращение зарегистрировано в прокуратуре. Сотрудник интерната применил насилие к одному из постояльцев», — сообщил агентству прокурор Кизела Владимир Зубов.
Сейчас материалы по данному факту направлены в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела. В зависимости от обстоятельств произошедшего и степени тяжести вреда здоровью дело может быть возбуждено по статье «покушение на убийство», «причинение легкого вреда здоровью» или «нанесение побоев».
«URA.RU» также рассказывало, что полиция также начала проверку по фактам возможного хищения денежных средств подопечных интерната. Руководство учреждения это отрицает и говорит, что средства списывались правомерно. Например, с мая по декабрь 2018 года одному подопечному шесть раз покупали туалетную воду, четыре раза дезодоранты и дважды одеколон.