Денис Паслер объяснил, кого будет приглашать в Оренбуржье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Оренбургской области продолжат приглашать к себе профессионалов из Екатеринбурга. Об этом «URA.RU» рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. В среду, 9 октября, он прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным в числе 19 глав регионов, избранных в единый день голосования 8 сентября.

Корреспонденту «URA.RU» Денис Паслер объяснил, по каким принципам приглашает свердловских специалистов в свою команду: «Если человек профессионал — работать он может в любом месте и это ключевая история. Если человек занят, если он на своем месте, если комфортно ему работается с руководителем — то приглашать его не имеет смысла. Звать людей, которые работают и нужны губернатору и тех, кто не в системе — это принципиальная разница».

День назад губернатор Паслер назначил бывшего замначальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Станислава Кустовского и. о. первого замминистра здравоохранения своего региона. Руководителем Кустовского является приглашенная из Екатеринбурга Татьяна Савинова — также бывший замначальника управления здравоохранения уральской столицы. Кроме того, Паслер пригласил в свою команду экс-замглавы МУГИСО Александра Самбурского — на должность министра природных ресурсов Оренбургской области, и бывшего замминистра образования Свердловской области Алексея Пахомова — на должность и. о. министра образования Оренбуржья.