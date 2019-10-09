Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков посмеялся над тем, что умерший от онкологии вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин «не дожил до пенсии». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
«Это почти предательство! Натуральный подрыв стабильности и веры населения в справедливость реформы! Всего в 61 год, заметно не дожив до заслуженной пенсии… Неужели не мог еще 4 года потерпеть? Или, быть может, это — с его стороны — была осознанная форма протеста? Быть может, он был скрытым агентом Госдепа и самой своей смертью попытался подорвать основы?» — отметил Стрелков. По мнению экс-главы Минобороны ДНР, Бушмин своим примером доказал неправильность проведения в России пенсионной реформы.
Евгений Бушмин скончался 6 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни, напоминает RT. С 1998 года он занимал должность заместителя министра финансов РФ. С 2001-го в Совфеде представлял Нижегородскую и Ростовскую области. В верхней палате парламента Бушмин курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, а также экономического блока.
Бывший свердловский губернатор Эдуард Россель, ныне представляющий Средний Урал в Совете Федерации, рассказал «URA.RU» о том, что Бушмин давно болел раком, однако в последнее время состояние его здоровья казалось вполне хорошим. Более того, по словам уральского политика, вице-спикер верхней палаты парламента присутствовал на одном из недавних заседаний Совфеда и выглядел вполне здоровым и бодрым. Также об умершем политике вспомнил и пермский сенатор Алексей Пушков.