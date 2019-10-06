Россель рассказал о том, как скончавшийся вице-спикер Совфеда боролся с раком

Эдуард Россель с болью воспринял новость о смерти Евгения Бушмина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скончавшийся вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин давно болел раком, однако в последнее время состояние его здоровья казалось вполне хорошим. Об этом «URA.RU» рассказал бывший свердловский губернатор Эдуард Россель, ныне представляющий регион в Совфеде.

«Я только от вас узнал о кончине Евгения Викторовича и потрясен этой новостью. Я знаю, что он действительно болел раком, проходил лечение, его облучали, вроде была положительная динамика. Недавно он вышел на работе, я очень этому обрадовался. И волосы у него стали прорастать, я уж обрадовался, что человек вырвался… И тут такая неожиданная новость. Он был на последнем заседании Совфеда и выглядел очень и очень хорошо», — заявил он в беседе с корреспондентом агентства.

Также Россель рассказал, что может говорить о Бушмине «только в превосходной степени». «Евгений Викторович был высоким профессионалом и грамотнейшим человеком, вел бюджетную сферу. С ним было интересно работать. Я ценил в нем то, что он был крайне порядочным человеком. У меня самые лучшие воспоминания о нем», — подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер в воскресенье, 6 октября. Похороны сенатора состоятся 8 октября в Москве на Троекуровском кладбище. Сенатор довольно давно боролся с онкологическим заболеванием. Коллеги по Совфеду называют политика «очень мужественным человеком».

Бушмин был заместителем спикера Совфеда с 2013 года. Он занимался вопросами бюджета и финансовых рынков. 4 октября Бушмину исполнился 61 год. Политик награжден несколькими медалями и орденами, в том числе в 2018 году — орденом Александра Невского.