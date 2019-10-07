Пушков рассказал о своей реакции на смерть заместителя Матвиенко от рака

Алексей Пушков выразил соболезнования родным скончавшегося вице-спикера Совфеда Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков сожалеет о кончине умершего от рака вице-спикера нижней палаты парламента Евгения Бушмина.

«Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. Ещё совсем недавно он был среди нас. Ему только что исполнился 61 год. Приношу глубокие соболезнования семье и близким ушедшего коллеги», — написал парламентарий на своей странице в Twitter.

Евгений Бушмин скончался 6 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни, напоминает RT. С 1998 года он занимал должность заместителя министра финансов РФ. С 2001-го в Совфеде представлял Нижегородскую и Ростовскую области. В верхней палате парламента Бушмин курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, а также экономического блока.

Бывший свердловский губернатор Эдуард Россель, ныне представляющий Средний Урал в Совете Федерации, рассказал «URA.RU» о том, что Бушмин давно болел раком, однако в последнее время состояние его здоровья казалось вполне хорошим. Более того, по словам уральского политика, вице-спикер верхней палаты парламента присутствовал на одном из недавних заседаний Совфеда и выглядел вполне здоровым и бодрым.