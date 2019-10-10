Российская журналистка, задержанная в Иране за шпионаж, вернулась на родину

Юлия Юзик прибыла в Россию Фото: страница Ю. Юзик в Facebook

Задержанная в Иране по обвинению в шпионаже журналистка Юлия Юзик вернулась в Россию. Добиться этого смогли российские дипломаты.

«В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте посольства РФ в Иране. Журналистка уже вылетела в Россию. Пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко добавил, что россиянка чувствует себя нормально.

Ранее некоторые СМИ упрекали российских дипломатов в бездействии и неоказании помощи Юзик, однако, как оказалось, МИД делал все возможное для освобождения журналистки и все же сумел добиться своего.

Российскую журналистку, автора книги о террористках-смертницах Юлию Юзик задержали в Тегеране для «объяснений» 3 октября, напоминает RT. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщал, что ее скоро освободят. Семья корреспондента узнала о задержании из ее звонка. После этого у Юзик отобрали телефон. Журналистку обвиняли в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

По одной из версий, поводом для выдвижения обвинения в адрес Юзик стала ее давняя поездка в Израиль и знакомство с некоторые политическими и общественными деятелями этой страны.

В 2016 году Юзик выдвигалась в Госдуму РФ от партии ПАРНАС при поддержке «Открытой России» экс-олигарха Михаила Ходорковского. Однако она показала по итогам выборов весьма слабый результат и в нижнюю палату парламента не попала.