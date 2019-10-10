Глава Forbes назвал проведенную в РФ пенсионную реформу «грабительской»

По мнению редакционного директора Forbes, повышение пенсионного возраста являлось «грабежом» Фото: StockSnap

Редакционный директор российской версии делового журнала Forbes Николай Усков назвал прошедшую в стране пенсионную реформу грабительской. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», рассуждая о поводах, из-за которых россияне могут начать участвовать в массовых протестах.

«Есть мусорные полигоны, есть вопиющие нарушения в процедуру выборов. Нарушение конституционных прав граждан. Свободы митингов, собраний. Есть ограничение свободы слова в СМИ, есть шестилетнее падение уровня жизни людей. Есть грабительская пенсионная реформа. То есть этого достаточно для того, чтобы выйти на улицы», — рассказал он в ходе программы «Особое мнение».

Ранее уехавший из России экономист Сергей Гуриев рассказал журналисту Юрию Дудю о том, что в 2018 году пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут. Тогда у государства будет возможность достать из «кубышки» запасы, полученные от невыплаченных за пять лет пенсий. А депутат Госдумы РФ Федот Тумусов публично заявил, что от повышения пенсионного возраста в России вполне можно было отказаться.