09 октября 2019

Владелец квартиры за миллиард остался главой «Почты России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов и Алексей Текслер посетили отделение почтовой связи. Челябинск, подгузов николай, почта росии
Николай Подгузов будет руководить «Почтой России» еще на протяжении пяти летФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководить «Почтой России» в качестве гендиректора ФГУПа в течение ближайших пяти лет вновь будет бывший чиновник правительства РФ Николай Подгузов, у которого журналисты ранее нашли дорогостоящую элитную квартиру.

«Совет директоров АО „Почта России“ на первом заседании 9 октября решил назначить гендиректором Николая Подгузова сроком на пять лет. Росимущество утвердило директиву представителям государства в совете голосовать за назначение Подгузова гендиректором на пять лет», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что о переназначении Подгузова на должность главы «Почты России» будет официально объявлено в ближайшие две недели. Также сообщается, что Подгузов стал и членом совета директоров «Почты России».

Ранее «URA.RU» подробно писало о том, что 45-летний глава «Почты России» Николай Подгузов в 2017 году приобрел квартиру стоимостью более одного миллиарда рублей. Стоимость этого жилья превышает 100 годовых доходов Подгузова в 2016 году. За этот год — до работы в «Почте России» — он всего заработал 8,9 миллиона рублей. Позже «Почта России» отметила, что недвижимость руководителем ФГУПа была приобретена в ипотеку, но не опровергла сообщения о том, что она стоит порядка 1 миллиарда рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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