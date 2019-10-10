В окружении иркутского губернатора объяснили, почему он повысил себе зарплату

Зарплата Сергея Левченко и других иркутских госслужащих не повышалась семь лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оклад губернатора Иркутской области Сергея Левченко увеличится не на 44%, как сообщали СМИ, а на 20%. Повышение связано с тем, что зарплаты госслужащих в регионе не поднимали уже семь лет. Об этом «URA.RU» сообщили в управлении пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области.

«Цель [увеличения оклада] такая, что у госслужащих не повышали зарплату с 2012 года. Оклад увеличивается не на 44%, а на 20%», — заявили в пресс-службе губернатора. Представители главы региона объяснили, что СМИ неверно посчитали размер прибавки к окладу Левченко. Утверждалось, что оклад будет увеличен до 27 167 рублей с нынешних 18 880 рублей, однако такой доход у иркутского губернатора был несколько лет назад и с тех пор уже повышался. «Оклад в 18 880 рублей был в 2015 или 2016 году», — заключили в пресс-службе главы области.

О повышении оклада Сергея Левченко говорится в проекте, который он внес на рассмотрение в заксобрание региона, напоминает «Национальная служба новостей». Информация об увеличении зарплаты губернатора вызвала большой резонанс на фоне многочисленных скандалов и слухов о его грядущей отставке. В частности, летом в Иркутской области случилось серьезное наводнение, и из-за неудовлетворительного качества ликвидации последствий ЧП Левченко критиковал президент РФ Владимир Путин.