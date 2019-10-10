Зеленский выдвинул условие для встречи с Путиным

Владимир Зеленский пока не готовится к встрече с Владимиром Путиным Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

Встреча президентов Украины и России будет возможна, если после нее окончательно прекратятся боевые действия на Донбассе. Такое условие выдвинул украинский глава Владимир Зеленский, рассуждая о перспективах личного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным.

Президент Украины заявил, что пока его встреча с российским коллегой не планируется. «Об этой встрече никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, я не могу сейчас сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, пишут argumenti.ru.

Политик также заметил, что для разрешения конфликта в Донбассе есть два выхода. Первый — реализация договоренностей, заключенных в «нормандском формате». Второй — личная встреча с Путиным.

В начале октября представители Трехсторонней контактной группы подписали так называемую «формулу Штайнмайера». После этого Зеленский отметил, что у стран не осталось препятствий для проведения встречи в «нормандском формате». Позднее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия ищет основания, чтобы избежать саммита.