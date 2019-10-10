Организаторы подпольного крематория в Кургане могут отделаться штрафом

С крематорием разбираются силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Подпольный крематорий в Кургане

Организатором нелегального крематория в Кургане не грозит серьезное наказание, считают эксперты. Их могут наказать лишь за вредные выбросы в атмосферу, поскольку законодательство об обращении с медицинскими отходами несовершенно.

«В свое время из закона об обращении с отходами были исключены медицинские отходы. Сейчас обращение с ними не является лицензируемым видом деятельности. Заниматься этим может любой прохожий», — рассказал «URA.RU» директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов. «О том, подпольно ли сжигали или нет — вопрос спорный. Возможно, там были нарушения по допустимой концентрации вредных веществ в атмосферу, но это возможно установить лишь проведя соответствующие замеры. На практике подобные ситуации нередко заканчиваются привлечением к административной ответственности за нарушение санитарных норм», — высказал свое мнение эксперт регионального отделения ОНФ Иван Костенко. В 2018 году он участвовал в рейде по проверке объекта ООО «ЦУМО», расположенного в Кургане по соседству с центром Илизарова.

Костенко отметил, что, по его данным, нарушения законодательства в сфере обращения с медицинскими отходами бывали не только в Зауралье, но в Свердловской области. «Там нарушение состояло в незаконном захоронении отходов на нелегальных свалках», — отметил эксперт.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело по факту несанкционированного складирования медицинских отходов в заброшенном складе по ул. Омская в городе Кургане (ч.1 ст. 247 УК РФ). Статья предусматривает штраф либо лишение свободы сроком до двух лет.