Зеленский описал свою роль в отношениях с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его администрация не является обслуживающим персоналом Белого дома. Об этом украинский лидер сказал, отвечая на один из вопросов в ходе своей первой пресс-конференции в качестве главы государства.
«При всем уважении к США, мы — не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их. Я думаю, что наша независимость в вашем вопросе [о выборах] только укрепит наши отношения», — приводит слова Зеленского телеканал 360.
В противостоянии между президентом США Дональдом Трампом и его потенциальным соперником на следующих выборах Джо Байденом Киев не занимает ничьей стороны, подчеркнул Зеленский.
Ранее парламент США объявил о запуске процедуры импичмента президента, напоминает «Национальная служба новостей». Поводом для этого послужили переговоры между Зеленским и Трампом. Депутаты посчитали, что во время разговора американский лидер пытался склонить Зеленского к возобновлению расследования против сына Джо Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой помощи Украине.