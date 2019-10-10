Зеленский описал свою роль в отношениях с Трампом

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, бронежилет, военные, солдаты, зеленский владимир
По словам Владимира Зеленского, Украина — самостоятельный игрок на политической аренеФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его администрация не является обслуживающим персоналом Белого дома. Об этом украинский лидер сказал, отвечая на один из вопросов в ходе своей первой пресс-конференции в качестве главы государства.

«При всем уважении к США, мы — не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их. Я думаю, что наша независимость в вашем вопросе [о выборах] только укрепит наши отношения», — приводит слова Зеленского телеканал 360.

В противостоянии между президентом США Дональдом Трампом и его потенциальным соперником на следующих выборах Джо Байденом Киев не занимает ничьей стороны, подчеркнул Зеленский.

Ранее парламент США объявил о запуске процедуры импичмента президента, напоминает «Национальная служба новостей». Поводом для этого послужили переговоры между Зеленским и Трампом. Депутаты посчитали, что во время разговора американский лидер пытался склонить Зеленского к возобновлению расследования против сына Джо Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой помощи Украине.

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Политика
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-
17
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